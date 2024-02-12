المحمدي: الجمهور لعب دور كبير في تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن الجمهور لعب دور كبير في تتويج كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "كوت ديفوار استضافت البطولة ونجحت في الفوز بها مثلما حدث مع قطر وحصدت لقب أمم أسيا".

وأضاف: "منتخب كوت ديفوار جاء من بعيد ونجح في الفوز باللقب الأفريقي مع مدرب مؤقت".

وتوج المنتخب ال]فواري بلقب البطولة بعد فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.