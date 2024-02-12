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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المحمدي: الجمهور لعب دور كبير في تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار
كوت ديفوار

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن الجمهور لعب دور كبير في تتويج كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "كوت ديفوار استضافت البطولة ونجحت في الفوز بها مثلما حدث مع قطر وحصدت لقب أمم أسيا".

وأضاف: "منتخب كوت ديفوار جاء من بعيد ونجح في الفوز باللقب الأفريقي مع مدرب مؤقت".

وتوج المنتخب ال]فواري بلقب البطولة بعد فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

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