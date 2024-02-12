سمير: صفقات الزمالك قوية ومميزة..وجوميز لديه دوافع لحصد البطولات

أشاد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، بالصفقات التى أبرمها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "صفقات نادي الزمالك قوية ومميزة وستفيد الفريق في المرحلة المقبلة، وأتمنى التوفيق لهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية والفريق سيكون في وضعه الطبيعي".

وأضاف: "جوميز لديه ميزة بأنه يملك لاعبين يرغبون في صناعة التاريخ وهناك دوافع لدي الجهاز الفني واللاعبين الجدد والقدامي من أجل حصد البطولات".