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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سمير: صفقات الزمالك قوية ومميزة..وجوميز لديه دوافع لحصد البطولات

جوميز
جوميز

أشاد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، بالصفقات التى أبرمها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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أحمد سليمان : صفقات الزمالك تمت بعناية وهذا سبب التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز واحد

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "صفقات نادي الزمالك قوية ومميزة وستفيد الفريق في المرحلة المقبلة، وأتمنى التوفيق لهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية والفريق سيكون في وضعه الطبيعي".

وأضاف: "جوميز لديه ميزة بأنه يملك لاعبين يرغبون في صناعة التاريخ وهناك دوافع لدي الجهاز الفني واللاعبين الجدد والقدامي من أجل حصد البطولات".

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