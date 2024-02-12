ميدو يكشف حقيقة رفضه انتقال نجم نيجيريا إلى الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق حقيقة رفضه انتقال فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي إلى الزمالك قبل عدة مواسم.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض يقول إن أمونيكي عرض على الزمالك انتقال أوسيمين، وأنا من رفضت ذلك.. هذا كذب غير طبيعي".

وأضاف: "البعض يختلق القصص.. قد يكون أمونيكي عرض أوسيمين على الزمالك، لكنني لم أكن المدرب حينها".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لم أسمع عن أوسيمين في حياتي قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي.. البعض يضع اسمي في جملة مفيدة، لأن (قصة بتبيع حلو) ولكن هذا كذب سخيف".

