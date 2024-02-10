مؤتمر بيسيرو.. أوسيمين يقاتل من أجلنا ومن المهم أن نواجه صاحب الأرض

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن استعداده للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا علي حساب منتخب كوت ديفوار بنهائي البطولة، في المباراة التي تجمعهما غدًا على ملعب "الحسن واتارا".

وتحدث بيسيرو في مؤتمره الصحفي منذ قليل، وقال: "أتمنى الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا من أجل الشعب النيجيري".

وتابع: "على الرغم من ذلك، نحن لسنا المرشحين بل كوت ديفوار الأوفر حظا وأتوقع أن تكون الأجواء رائعة".

وتابع "فيكتور أوسيمين يقاتل من أجلنا خلال المباريات ولا يتصرف كنجم، هو يفتح المساحات لزملائه ويعرف أن الفريق يساعده لذلك فهو يساعد الفريق".

وشدد "من المهم أن نلعب ضد صاحب الأرض في المباراة النهائية لأن الملعب سيمتلئ وفريقي يفضل اللعب في تلك الأجواء ونريد التتويج بذلك اللقب من أجل الشعب النيجيري ونحن على الطريق لتحقيق ذلك".

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

تنطلق مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أفريقيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع مباراة منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.