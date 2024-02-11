مكاسبها توازي الذهب.. خبير يكشف مفاجأة بشأن انتعاش سوق الفضة (فيديو)

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مفاجأة عن الاستثمار في الفضة، مؤكدا أنه رغم انخفاض أسعار الفضة إلا أنها تصلح للاستثمار وتحقيق المكاسب مثل الذهب تمام.

مكاسب الذهب توازي مكاسب الفضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد أن أسعار الفضة ترتفع مع ارتفاعات الذهب، والعائد الاستثماري للمعدنين واحد، معقبا: " أن مكاسب الذهب توازي مكاسب الفضة.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات:" الفضة استثمار بس على قد الإيد.. وهناك انتعاشة في سوق الفضة لأن هناك من أدرك أنها ترتفع بنفس نسب ارتفاعات الذهب"

واستقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 11 فبراير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3700 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم السبت 10 فبراير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3700 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4194 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3171 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2440 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28000 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية



استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأحد 11 فبراير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.