القبض على 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في سوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة سوهاج.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهمالإجرامى.

وكشفت التحقيقات، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.







