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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحى الدولى BIT

معرض ميلانو السياحى
معرض ميلانو السياحى الدولى BIT

شاركت مصرللطيران الناقل الوطني المصري ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024 بمدينة ميلانو.

 

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وأكد الطيار محمد موسي  رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تأتي في إطار إهتمام مصرللطيران بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصرللطيران الدولية والداخلية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي وما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفي مصرللطيران.

 


وأضاف موسى أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب إلى مصر، فضلًا عن تعدد وتنوع مقاصد مصرللطيران لكل المقاصد السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.
هذا وقد قام السفير بسام راضي  سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا بزيارة الجناح المصري بالمعرض وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، وقد مثل مصر للطيران فى المعرض صلاح توفيق مدير إقليمي مصرللطيران في إيطاليا وعمرو عزوز مدير مكتب مصرللطيران في ميلانو بحضور لفيف من ممثلي شركات السياحة المشاركين في المعرض.

 


وأشار صلاح توفيق مدير إقليمي مصرللطيران في إيطاليا أن جناح مصرللطيران شهد إقبالاً كبيراً من الزائرين وممثلي شركات السياحة في إيطاليا، وقد تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين ، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من حركة الركاب علي مصرللطيران ، هذا وقد شهد المعرض توقيع مصرللطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي في إيطاليا برتوكولات تعاون تجارية مع ممثلي كبري شركات السياحة في إيطاليا أثناء المعرض.

وخلال فاعليات المعرض تم بحث فرص التعاون بين مصرللطيران ومنظمي الرحلات السياحية علي التشغيل المباشر من روما وميلانو لبعض المقاصد السياحية في مصر بدءً من موسم شتاء 2024/2025  ودعوة منظمي الرحلات السياحية للترويج لمصرللطيران من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة وتنظيم الزيارات التعريفية لممثلي شركات السياحية الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر وتعريفهم بما تتمتع به الشركة من مقومات وتطور للخدمات وتنوع للأسطول و شبكة تشغيل مصرللطيران الدولية والداخلية.

 

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