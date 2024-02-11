ودعا زملائهما أول أيام الدراسة.. وفاة طالبين أزهريين بالأقصر

لقي طالبان أزهريان مصرعهما؛ إثر وقوع حادث مروري خلال ذهابهما إلى المعهد الأزهري، بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، في أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

ونعت إدارة معهد الحاجة فاطمة بالديمقراط بأرمنت، الطالبين: النوبي عبد الشافي النوبي، ومروان عبدالكريم أحمد، طالبا الصف الثاني الثانوي العلمي بالمعهد، واللذان توفيا إثر حادث مروري أثناء ذهابهما إلى المعهد.



وقالت إدارة المعهد: " بأسمى كلمات التعزية ننعى وفاة الطالبين ونقول لأهاليهما: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا"سائلين الله أن يدخلهما فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان.