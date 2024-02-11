أنشطة منتوعة بثقافة الإسماعيلية

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، مكتبة على الراعى بالرياح أقيم ورشة حكى بعنوان الا سراء والمعراج المعجزة الخارقة وفضل هذه الليلة القى المحاضرة الشيخ مصطفى منير تحدث عن هذ ه المعجزة وانها كانت من معجزات الرسول واظهرت فضل الرسول وتكريم الله له وكانت هذه المعجزة سببا فى تخفيف احزان الرسول لشدة الايذاء الذى تعرض له ومن اهم أحداث الرحلة فرض الصلاة

ونظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه فقرة بعنوان شعراء مبدعون ( فاروق جويدة ) رحلة أبداع تناولت الفقرة النقاط التالية مولده ونشأته وتعليمه، أهم مؤلفاته مسرحيات شعرية الوزير العاشق - دماء على ستار الكعبه- الخديو. العديد من الدواوين الشعرية منها لن أبيع العمر - حبيبتى لا ترحلى - لو أننا لم نفترق - على باب المصطفى. ، تكريمه والجوائز التى حصل عليها. تنفيذ على السيد أمين المكتبه العامه

وقدمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة البطل على فهمى الابتدائية مناقشة كتاب(كلب ام ذئب )حيث قامت راندا عبد الفتاح امنيه المكتبة بمناقشة الكتاب مع التلاميذ فى المدرسة وقامت بالقاء بعض الأسئلة عليهم حيث كانت الإجابات والرد يدل على فهم القصة ومدى ذكاء التلاميذ .