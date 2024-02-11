مدرب وست هام يعلق على الهزيمة العريضة أمام اَرسنال

أكد ديفيد مويس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد على الخسارة من اَرسنال بنتيجة 6/0، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مويس أن هذه الهزيمة تجعل الأيام أكثر خيبة للاَمال، فالبنسبة لي فلم أكن أريد حدوث ذلك.

تصريحات مويس

تحدث مويس في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، حيث قال: "بالطبع، فأنها تعد أكثر الأيام المخيبة للآمال، فالبنسبة لي فأن تلك الأيام لا تريد أن تحدث كثيرًا، وقد حدث اليوم".

وتابع: "الأمر لم يكن كما كنا في الماضي، بالتأكيد سنستغرق بعض الوقت وأنظر إلى الأمر وأرى ما إذا كان بإمكاني إصلاحه، أنا أتحمل المسؤولية، أختار الفريق ولكن يجب على اللاعبين تحمل المسؤولية".

وأكمل: "لابد من القيام بهذه المهام بشكل قوي، سنبدأ في أن نكون منظمين قدر الإمكان، كان آرسنال جيدًا جدًا، يجب ألا نستبعد ذلك، نحن لم نكن جيدين".

وأضاف: "الجماهير غادرت الملعب بين الشوطين، فهذا حدث بالطبع، أنا مشجع لكرة القدم، أتفهم الأمر، لا أعتقد أن الاتجاه الذي يتجه إليه النادي خاطئ، لقد تطور بشكل كبير منذ مجيئنا، كنا نحارب الهبوط في السابق، ولكن نحن لا نحارب الهبوط اليوم".

وعن قوة اَرسنال، قال: "كنا نلعب أمام أحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي والذي حصلنا على ثلاث نقاط منه في وقت سابق من الموسم، لذا يجب أن أقول إن النادي في مكان جيد حقًا، لقد تعرضنا لانتكاسات خلال الموسم وسنحاول و نعود بأفضل ما نستطيع".