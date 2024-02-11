السجن المؤبد لعامل وغرامة نصف مليون جنيه لضبطه 17 ضربة حشيش بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا وعضوية كلا من المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت، وبحضور محمد سليمان وكيل اول النيابة وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوى مدير تنفيذ الأحكام الجنائية بنيابة قنا الكلية، وجبريل العقيصى كبير حجاب محكمة استئناف جنوب الصعيد.

بمعاقبة مواطن حضوريا يدعى عادل محمد ش، ح. يبلغ من العمر ٣١ سنة ويعمل عامل، ومقيم فاو بحرى مركز دشنا، بالسجن المؤبد وتغريمه خمسمائة الف جنية ومصادرة المخدر المضبوط.

وذلك لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش فى غير الاحوال المصرح بها.

تم ضبط المتهم والتحفظ عليه وعلى المضبوطات، وتقرر احالته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لعامل وغرامة نصف مليون جنية لضبطه ١٧ ضربة حشيش.