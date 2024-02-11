الداخلية تكشف تفاصيل اتهام سيدة لسائق شركة توصيل بتهديدها

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحبة الحساب من سائق بإحدى شركات توصيل الركاب لقيامه بالسير من طريق غير معتادة عليه للوصول لمحل عملها، وحال طلبها منه العودة للطريق الرئيسى قام بنهرها وإجبارها على الترجل من السيارة مدعيةً تهديده لها بإستخدام آلة حادة "مفك".

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الشاكية والسائق على إثر قيامه بإتخاذ طريق مغاير وفقاً لتطبيق "GPS"، كما تبين عدم صحة قيام السائق بتهديدها بإستخدام آلة حادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



