على خطى المطاعم.. حضري بيتزا البيبروني بصوص الرانش الشهي

بيتزا بالبيبروني وصوص الرانش من الأنواع المفضلة لدى الكثير، حيث يعطي صوص الرانش مذاق لذيذ لا يقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

بيتزا رانش بالبيبروني

طريقة عمل بيتزا رانش بالبيبروني

المقادير

- مقادير عجينة البيتزا :

دقيق : 5 اكواب

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

حليب : كوب (سائل)

ماء دافئ : نصف كوب

- مقادير صوص الرانش :

المايونيز : نصف كوب

لبن زبادي : نصف كوب

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (مفروم)

الشبت : ملعقة صغيرة

- مقادير الحشوة :

ببروني : 2 كوب (مقطع شرائح)

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: في بولة للخلط، ضعي الطحين، والسكر، والملح، والخميرة وقلبي باستخدام ملعقة، ثم اصنعي حفرة بوسط الخليط وأضيفي الزيت والحليب وقلبي قليلاً، ثم أضيفي الماء بشكل تدريجي مع العجن باليدين حتى يتشكل لديكِ عجينة متماسكة ومتجانسة، وادهني وجه العجينة بالقليل من الزيت وتترك حتى تختمر لمدة ساعة.

لتحضير صلصة الرانش: امزجي جميع المكونات بمحضرة الطعام حتى الحصول على مزيج متجانس القوام.

افردي عجينة البيتزا باستخدام الشوبك، وضعيها بصينية الفرن المدهونة بالزيت ورشة طحين، واصنعي ثقوباً صغيرة فيها.

وزعي صلصة الرانش على العجينة بالصينية، ووزعي شرائح البيبروني وجبن الموزاريلا المبشور.

أدخلي صينية البيتزا للفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180مئوية، أو حتى تنضج، وقدميها ساخنة ومقطعة مثلثات.