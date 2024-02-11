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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام مانشستر يونايتد

أستون فيلا
أستون فيلا

كشف الجهاز الفني لفريق أستون فيلا الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش- دييجو كارلوس- كليمونت لونجليه- أليكس مورينو

خط الوسط: بوباكار كامارا- جاكوب رامزي- دوجلاس لويز

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة

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