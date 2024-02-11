عاجل
مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.. وتحذر من عواقبها أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يصنع ويسجل في فوز نانت على تولوز

مصطفى محمد
مصطفى محمد

فاز نانت على نظيره تولوز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

txt

مصطفى محمد يواصل التألق مع نانت

txt

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

txt

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة تولوز اليوم



سجل النجم الدولي المصري مصطفى محمد الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، ولم يكتفي بالتسجيل، بل صنع الهدف الثاني لفريقه لزميله تينو كاديوير في الدقيقة 51.

وقبل نهاية اللقاء نجح دالينجا لاعب تولوز في تسجيل هدف تقليص الفارق ذلك في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي من المباراة.

مصطفى محمد 


موقف نانت وتولوز في الدوري الفرنسي

بتلك النتيجة رفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

رفع مصطفى محمد رصيده إلى 7 أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي، بالإضافة لصناعته هدفا ليساهم مع الكاناري بـ 9 أهداف.
 

مواد متعلقة

مصطفى محمد يواصل التألق مع نانت

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة تولوز اليوم

موعد مباراة نانت وتولوز الليلة بالدوري الفرنسي

نانت يخسر من لانس بمشاركة مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لانس بالدورى الفرنسي

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام لانس الليلة

موعد مباراة نانت ولانس بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة
الجريدة الورقية