مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في السادسة والنصف من مساء الليلة.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: دالوت - مجواير - فاران - لوك شو.
الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - ماينو.
الهجوم: جارناتشو - راشفورد – هويلاند
الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.