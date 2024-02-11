عاجل
مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.. وتحذر من عواقبها أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. أهداف فوز اَرسنال العريض على وست هام بالدوري الإنجليزي

اَرسنال
اَرسنال

حقق اَرسنال فوزًا عريضًا على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 6/، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

قطار آرسنال يدهس وست هام بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة اَرسنال ووست هام

أفتتح آرسنال سجله التهديفي في الدقيقة 32 من خلال المدافع الفرنسي ويليام صاليبا، وأضاف بوكايو ساكا ثاني أهداف الجانرز في الدقيقة 41 عبر ركلة جزاء، بينما أحرز جابريل ماجاليس ثالث الأهداف بعد 3 دقائق.

فيما جاء الهدف الرابع لاَرسنال عن طريق اللاعب لياندرو تروساد قبل نهاية الشوط الأول، بصناعة النرويجي مارتن أوديجارد ليتقدم المدفعجية برباعية نظيفة في الشوط.

 وأحرز بوكايو ساكا خامس الأهداف للمدفعجية في الدقيقة 63 قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف السادس بعد دقيقتين فقط.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني مع اَرسمال في الدقيقة 67 بعد غياب طويل للإصابة، وخروج اللاعب من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة بقرار فني من أرتيتا، ودخل بدلا من رايس.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد آرسنال للنقطة 52 في المركز الثالث بعد لعب 24 مباراة، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواد متعلقة

100 ألف جنيه مكافأة فوز فريق حجازة قبلي بدوري قنا لمراكز الشباب

أنشيلوتي يتلقى صدمة بسبب تشخيص بيلينجهام
الجريدة الورقية