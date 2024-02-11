مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة تولوز اليوم

يلتقي فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره تولوز ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت وتولوز بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت وتولوز في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نانت المتوقع أمام تولوز كالتالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: ناثان زيزي، كاستيليتو، كيلفن أميان، شيرفيلا

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، موسى سيسوكو، فلوران موليت، دوفرين.

وفي الهجوم: مصطفى محمد، تينو كادوير.

وسبق وأن ألتقي فريقي نانت وتولوز من قبل في 14 مباراة، ويصب تاريخ المواجهات بين الفريقين لمصلحة فريق نانت، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما حل التعادل في 3 مواجهات، بينما تمكن صاحب أرض مباراة اليوم من تحقيق الفوز في 4 مواجهات.

ويعاني فريق نانت الفرنسي بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع عشر بجدول الترتيب وذلك برصيد 19 نقطة فقط جمعهم خلال 20 لقاء خاضهم بالدوري الفرنسي.