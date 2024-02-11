عاجل
أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بايدن سيتحدث إلى نتنياهو اليوم وسيركز على المحتجزين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد مسئول البيت الأبيض أن  الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم الأحد مع  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

txt

دبلوماسي لبناني: المقاومة أجبرت إسرائيل على إخلاء أكثر من 150 ألف مستوطن في الشمال

txt

نتنياهو: هناك عدد كاف من 132 محتجزا متبقيا في قطاع غزة

وقال المسئول  إن اتصال بايدن برئيس وزراء إسرائيل  سيركز على المحتجزين.

 

تظاهرات ضخمة تهز تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

 

وفي سياق آخر، دشن آلاف الإسرائيليين ليل السبت تظاهرات ضخمة في عدة مدن بينها القدس وتل أبيب وهرتسليا وحيفا، مطالبين بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.

 

 

 

واتهم المحتجون نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حركة حماس عبر الوسطاء الدوليين، وطالبوا الحكومة بالتنحي، ودعوا إلى انتخابات جديدة، وفقًا لوكالة الإنباء الروسية.

 

وبينما أشعل بعض المتظاهرين الإطارات في وسط شارع أيالون في تل أبيب، قالت وسائل إعلام إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السبت 11 شخصا، أثناء قمعها تظاهرتين وسط تل أبيب، بتهمة إثارة الشغب وانتهاك النظام.

 

من جهة أخرى، تظاهر المئات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وآخرون أمام منزله في قيسارية.

 

 

وفيما دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، لا يزال حوالي 136 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، وفق التقديرات الإسرائيلية.

 

وأدت هدنة من 7 أيام توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في نوفمبر الماضي إلى الإفراج عن قرابة مئة أسير بينهم 80 إسرائيليا مقابل الإفراج عن 240 أسيرا فلسطيني، لكن الهدنة ما لبثت أن انهارت على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهدافاتها في مختلف محاور القطاع.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أول من أمس أنه أمر قواته بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وهي التي تأوي إضافة إلى سكانها، أكثر من 1.3 مليون نازح، ما أثار سخطا دوليا ومخاوف من أن تؤدي عملية عسكرية كهذه إلى كارثة إنسانية.

مواد متعلقة

مسئول أمريكي: خرف بايدن يشكل تهديدًا للأمن القومي

رد ساخر من أحمد موسى على أكاذيب بايدن حول معبر رفح (فيديو)

«نتنياهو» يواصل عربدته ويعتزم اجتياح رفح على جثث مليون فلسطينى
الجريدة الورقية