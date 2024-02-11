جامعة حلوان تستضيف أول مهرجان سياحي للأطفال بطابع تراثي (صور)

استضافت كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان فعاليات المهرجان السياحي الأول للأطفال "ذو الطابع التراثي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهى محمد عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

ونظم المهرجان بالتعاون مع "صفحة "حدوتة سياحية" بإشراف الدكتورة نرمين الشافعي مؤسس "صفحة حدوته سياحية "، و"أكاديمية الفنون" بإشراف إيمان صبري.

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

واشتمل المهرجان السياحي الأول للأطفال على فقرات متنوعة تضمنت نشاط غزل النول، وكذلك تعليم مهارات فن الإتيكيت للتعامل مع السائحين والتعامل داخل المزارات السياحية، كما تضمن المهرجان المطبخ التراثي والذي اشتمل على "صناعة الخبز المصرى".

رئيس جامعة حلوان يشيد بالمهرجان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

وفي تصريح له أشاد رئيس جامعة حلوان بالمهرجان السياحي الأول للأطفال الذي يستهدف الأطفال.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة المصرية منذ الصغر، باعتبارهم قادة المستقبل.

ونوه رئيس جامعة حلوان بدعم الجامعة لمثل هذه المبادرات الهادفة.

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان

المهرجان السياحي الأول للأطفال في جامعة حلوان