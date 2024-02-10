جامعة حلوان تستضيف المسابقة الوطنية للبيوتكنولوجي للموسم العاشر

انطلقت فعاليات مسابقة SOLE بمجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور رانيا الليثى منسق برنامج البيوتكنولوجى وبالتعاون مع شركة مبدعي مصر للتكنولوجيا الحيوية CEB برئاسة الدكتور أيمن صالح.

افتتاح المسابقة فى رحاب جامعة حلوان

وبدأت فعاليات افتتاح المسابقة بالسلام الجمهوري ثم كلمة الدكتور عماد أبو الدهب الذى رحب فيها بالضيوف من مختلف الجامعات المصرية فى رحاب جامعة حلوان للعام الثانى على التوالي وأعرب عن امتنانه باستمرار المسابقة لمدة عشر سنوات متتالية.

وشارك بالمسابقة هذا الموسم ١٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية بها دراسة البيوتكنولوجي وبحضور أكثر من ١٠٠٠ طالب.

وتضمنت المسابقة ستة محاور: مناظرة علمية، دراسة حالة، بريزنتيشن، مشروعات تخرج، تبسيط العلوم، وريادة الأعمال.

وحصد طلاب برنامج البيوتكنولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان على أربعة مراكز بالمسابقة حيث حصل على مركز أول دراسة حالة وتكون الفريق من: أحمد عزت، أية الحجرى، ألاء خالد، مازن مجدى، مؤمن حسن.

كما حصد الطلاب مركز ثاني فريق الأسئلة كلا من: زينب مختار، نغم ايهاب، سلمى أحمد، سهير محمد، مارسلينو ألفونس، والمركز الثالث بريزنتيشن سهيلة ابراهيم والمركز رابع تبسيط العلوم وتكون الفريق من آلاء نبيل، وآية إبراهيم.