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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كورتوا وبيلينجهام وميليتاو في قائمة ريال مدريد لمباراة لايبزيج بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة الملكي لمباراة لايبزيج الألماني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وعاد لقائمة ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وجود بيلينجهام، بالإضافة لوجود لاعبين شباب مثل كاريو وجاكوب رامون ونيكو باز وماريو مارتن.
 

قائمة ريال مدريد لمباراة لايبزيج:

في حراسة المرمى: كيبا - لونين - فران
الدفاع: كارفاخال - ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - ميندي - كاريو - جاكوب رامون
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر - ماريو مارتن - نيكو باز
في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز
 

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