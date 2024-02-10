ريال مدريد يفوز على جيرونا وينفرد بصدارة الليجا

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره جيرونا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تقدم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في النتيجة لريال مدريد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، فيما ضاعف زمليه الإنجليزي جود بيلينجهام النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط الأول من المواجهة.

بينما عاد بيلينجهام ليُسجل الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر الشوط الثاني من المواجهة.

وأختتم رودريجو جوس رباعية ريال مدريد في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني من المباراة لتصبح النتيجة 4/0.

واستطاع ريال مدريد الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد جيروان عند النقطة 56 في المركز وصافة ترتيب الليجا.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي، داني كارفخال، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو