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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا

جود بيلينجهام لاعب
جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لحساب الجولة 24 من الليجا الإسبانية.

وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره جيرونا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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ريال مدريد يفوز على جيرونا وينفرد بصدارة الليجا

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام "هدفان" و رودريجو في الدقائق 6 و 35 و 54 و 61 من عمر المباراة.

واستطاع ريال مدريد الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد جيروان عند النقطة 56 في المركز وصافة ترتيب الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني " الليجا ".

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