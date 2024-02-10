نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لحساب الجولة 24 من الليجا الإسبانية.

وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره جيرونا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام "هدفان" و رودريجو في الدقائق 6 و 35 و 54 و 61 من عمر المباراة.

واستطاع ريال مدريد الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد جيروان عند النقطة 56 في المركز وصافة ترتيب الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني " الليجا ".