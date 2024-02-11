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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

والدة مبابي تعرقل انضمام نجلها إلى ريال مدريد في انتقالات الشتاء

مبابي
مبابي

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بختام الموسم الجاري ، ويحق له الآن التوقيع لأي ناد.

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وأشارت تقارير اسبانية اليوم الاحد إلى أن فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله في التوقيت ذاته لديها رغبة في تحقيق نجلها لأقصى استفادة مالية من رحيله عن باريس.

وتوقعت التقارير أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد لن يكون سهلا على الرغم من مرونة الطرفين في التفاوض لكن اشتراطات والدة مبابي أجلت الانتقال من الشتاء الحالي.

ويُعد الفرنسي كليان مبابي أحد أهداف ريال مدريد البارزة منذ صيف عام 2017، ولكنه كان يُفضل دائمًا البقاء في باريس سان جيرمان، بسبب العقود المالية الضخمة التي حصل عليها.

وأجمعت العديد من المصادر، على اقترب مبابي هداف باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني في صيف العام 2024.

ووفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، يعتبر مبابي الجزء الأهم الذي ينقص ريال مدريد، للسيطرة على قارة أوروبا لفترة طويلة.

وترى الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن انضمام النجم الفرنسي لفريق الإسباني سيمنح فلورنتيو بيريز رئيس النادي، أفضل فريق في أوروبا من لاعبين تحت سن 25 عاما

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