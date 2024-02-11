إحالة أوراق مُتهم بإنهاء حياة غريمه بسوهاج للمفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، وذلك لإدانته بإنهاء حياة غريمه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل للحُكم عليه مع آخر.

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وكانت مباحث مركز أخميم قد تلقت بلاغاً في 2023 بمصرع المجنى عليه بعد إصابته بطلقات نارية وجرى نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقاما بالتربص به فى أحد الأماكن وأطلقا عليه النار من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات.

وشمل الحكم تغريم المُدان 200 الف جنيه، وقضت أيضاً بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات، كما ألزمته بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد هشام وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج لأنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت إليه أنه أحرز بقصد التعاطي الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.