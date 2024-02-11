دورات تدريبية لمسؤولي الوحدات الصحية للتدريب على ركن المشورة للأطفال بالشرقية

نفذت إدارة الرعاية المتكاملة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بالوزارة؛ دورات تدريبية لفرق التمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، بتفعيل برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات CCD بمحافظة الشرقية.

أشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن ذلك يستهدف

تدريبية الفرق التمريضية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية على مهام ومهارات العمل بالبرنامج، وذلك بقاعات التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

ولفت الدكتور هشام مسعود إلى أن برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات يهدف إلى تقييم نمو الطفل البدني والعقلي، ومتابعة مراحل النمو والتطور للطفل، وتعليم الأم كيفية التواصل مع الطفل، كما يهدف إلى تعليم الأم التغذية السليمة للطفل، وأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ ٦ شهور الأولى من عمر الطفل.

أوضح مسعود أن الدورات التدريبية مقسمة إلى مرحلتين، وتتضمن عدة جوانب فنية وإدارية وتنموية، وذلك لصقل مهارات الكوادر الطبية والعاملين بشأن تفعيل البرنامج بوحدات الرعاية الأولية بكفاءة، والتواصل الفعال مع المواطنين، لتحقيق المستهدف المطلوب من هذه الخدمة الصحية الجديدة.