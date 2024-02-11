ورش فنية ولقاءات تثقيفية في ختام قافلة قصور الثقافة بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت على مدار 5 أيام بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وشهد اليوم الختامي افتتاح معرض نتاج ورش المشغولات اليدوية التي أقيمت ضمن نشاط نادي المرأة. واشتمل المعرض على مجموعة من المشغولات تنوعت ما بين الحقائب المصنوعة من الكروشيه، والكوفيات، والإكسسوارات ذات الألوان الزاهية.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "التحلي بأخلاق النبي" بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تحدث خلاله خالد عتيق، عن قيم وأخلاق الرسول الكريم ومنها الصدق، الأمانة، العدل، التواضع، الكرم، والحياء، مقدما عدة مواقف تدل على حسن معاملته مع الناس وأهل بيته.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة تربية النشء على حسن المعاملة من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وضمن فعاليات القافلة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه، وورشة لتعليم الأطفال التلوين، واستكملت ورشة تعليم أساسيات فن الكروشيه للمبتدئين.

واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب وإلقاء قصائد شعرية في حب مصر بالتعاون مع نادي أدب الطفل.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

