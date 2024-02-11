محافظ الغربية يتابع استمرار جهود تيسير الحركة المرورية بعد عودة الدراسة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ وذلك لمناقشة استمرار جهود تيسير الحركة المرورية بشوارع مدن وقرى المحافظة وذلك مع عودة الدراسة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتحقيق الانضباط المروري والنهوض بالمنظومة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف تركيب المطبات الصناعية بشارع البحر وإشارات مرورية جديدة فضلا عن أعمال صيانة الإشارات المتواجدة لعبور المشاة بالاتجاهين بحي أول وثان طنطا نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة، وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير وتجميل المدن وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء علي التكدس المروري وخاصة أوقات الذروة.

كما تابع المحافظ سير العمل بمواقف السيارات بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، و توفير السيارات لنقل الطلاب من مدنهم وقراهم، للكليات والمدارس بالمحافظة، موجها ، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلبة والطالبات.