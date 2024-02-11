رئيس جامعة طيبة يتفقد سير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمئن رئيس الجامعة خلال الجولة، على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب، مشددا على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيداً بما شاهده خلال الجولة من انتظام الدراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن جامعة طيبة التكنولوجية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منتسبي الجامعة.