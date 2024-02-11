4 مارس.. سماع المرافعة في مُحاكمة مُتهم بقضية استشهاد اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، عودة إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلامياً باستشهاد اللواء نبيل فراج بكرداسة للمرافعة.

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وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولي جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني لنظرها بجلسه 4 مارس المقبل مع إستمرار حبس المتهم بتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.