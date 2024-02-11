6 نصائح للحصول على بشرة صحية في فصل الشتاء

تعاني النساء في فصل الشتاء من شحوب البشرة، لذا تبحث الفتيات على حلول طبيعية وسحرية للحصول على بشرة صحية مليئة بالحيوية والنشاط، لذا نقدم لك بعض النصائح للحصول على بشرة صافية وناعمة.

بشرة صحية في فصل الشتاء

نصائح للحصول على بشرة صحية في الشتاء

شرب الماء بكميات كافية

شرب الماء بكميات كافية يلعب دورًا هامًا في ترطيب البشرة من الداخل، حاولي شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا للمساعدة في الحفاظ على بشرة متجددة ومتوهجة.

تناول غذاء متوازن

تأكدي من تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن، كما أن الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين E والأحماض الدهنية الأوميجا-3 مثل الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية تساعد في تعزيز صحة الجلد وتوفير بشرة متوهجة.

الحفاظ على روتين العناية بالبشرة

اتبعي روتينًا يوميًا للعناية بالبشرة يشمل تنظيف الوجه وتونر ومرطب مناسب، اختر المنتجات التي تناسب نوع بشرتك وتحتوي على مكونات مرطبة ومغذية.

استخدمي مقشر لطيف

استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الخلايا. يساعد ذلك على تحسين مظهر البشرة وإضفاء لمعان عليها.

ترطيب البشرة

استخدمي مرطبًا غنيًا بالمكونات الترطيبية مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين. ضعي المرطب بانتظام على الوجه والجسم للمساعدة في إبقاء البشرة رطبة ومتوهجة.

احمي بشرتك من البرودة

عندما تخرجين في الهواء البارد، حافظي على حماية بشرتك من البرودة القاسية. ارتدي قبعة وواقي للوجه واحرصي على تغطية الجلد بقطعة قماش لمنع تشققه وتجفيفه.