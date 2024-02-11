تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

مؤشرات البورصة المصرية.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، تبايناً، وسط تراجع المؤشر الرئيسي منفرداً وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والاوسع انتشارا.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18% عند 23360 نقطة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" عرض لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وجاءت المؤشرات على النحو الاتي:

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.32% ليسجل 6913.21 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند 6798 نقطة.

وتم التداول على 409 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.7 مليار جنيه من خلال 65.7 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم بصافي قيمة 50.4 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 53.9 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب في الأسهم إلى الشراء بصافي قيمة 3.5 مليون جنيه.