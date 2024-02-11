الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، تبايناً، وسط تراجع المؤشر الرئيسي منفرداً وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والاوسع انتشارا.

 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18% عند 23360 نقطة.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" عرض لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وجاءت المؤشرات على النحو الاتي:

txt

مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

txt

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددا من مدارس الجمرك التعليمية

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.32% ليسجل 6913.21 نقطة.

 

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند 6798 نقطة.

 

وتم التداول على 409 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.7 مليار جنيه من خلال 65.7 ألف عملية.

 

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم بصافي قيمة 50.4 مليون جنيه.

 

بينما اتجهت تعاملات العرب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 53.9 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب في الأسهم إلى الشراء بصافي قيمة 3.5 مليون جنيه.

مواد متعلقة

مديرو ميناء دار يغازلون الشركات الأوغندية

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددا من مدارس الجمرك التعليمية

مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

وزير التربية والتعليم يجتمع مع مديرى الإدارات التعليمية في القليوبية
الجريدة الورقية