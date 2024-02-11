مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددا من مدارس الجمرك التعليمية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأحد الموافق 11 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة الجمرك التعليمية بحضور روحية أبوغالي وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمد رجب الابتدائية وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وأصدر تعليماته بتكريم مديرة المدرسة .

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الباب الأخضر الابتدائية وشدد على تفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، وتابع تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بلجنة النظام والمراقبة بذات الإدارة مشددًا على الدقة التامة في مراجعة الأوراق حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب وأصدر تعليماته بتكريم مديرة المدرسة وعامل العهدة .

كما تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الابتدائية وأشاد بانضباط العملية التعليمية وتفعيل حصة المشاهدة وتنظيم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه وتفعيل النشاط الرياضي ، وأصدر تعليماته بتكريم مدير المدرسة لقيامه بتركيب قطع المياه الموفرة ترشيدًا للاستهلاك .