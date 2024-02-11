الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 12 فبراير بمسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة الى رعاية الواعدين فى مختلف مجالات الابداع.

يأتى الحفل بمناسبة عيد الحب، ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار  تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن و مقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلى الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندى.

يذكر ان مركز تنمية المواهب، تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.


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