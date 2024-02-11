القبض على عاطلين بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش

واصل قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الإسكندرية - الجيزة- الأقصر – البحر الأحمر- قنا- البحيرة- الشرقية- أسوان) جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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حيث تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,400,000جنيه تقريبا.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.