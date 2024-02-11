قصة الاحتفال بعيد الحب

عيد الحب.. يحتفل العالم في الرابع عشر من فبراير كل عام بعيد الحب أو يوم القديس فلانتين، وهو المناسبة التي يحتفل بها العديد من العشاق، إذ يختص هذا اليوم للمحبون للتعبير فيه عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال الهدايا أو إهداء باقات الورود والزهور وغيرها من مظاهر الاحتفال بهذا العيد.

فكرة الاحتفال بعيد الحب

وجاءت فكرة الإحتفال بعيد الحب العالمي وفقًا لمجموعة من الورايات التي تتحدث عن نشأة عيد الحب، وأشهرها وأقدمها في العصر الروماني وحكم الإمبراطور كلاديوس في نهايات القرن الثالث الميلادي، وذلك عندما كانت روما في حالة حرب آنذاك، حيث كان أغلبية الجنود المتزوجين يتكاسلون عن المشاركة في الحرب، فقرر الملك منع الزواج نهائيًا.

إعدام القيس فالنتين

وعندما قرر الملك منع الزواج ، لقى القرار الكثير من الاعتراضات لدى الكثير من الناس ومن ضمنهم قيس يدعى فالنتين، فقرر ترتيب أمور الزواج للشباب سرًا ، حتى علم كلاديوس بذلك، فأمر بإعدامه يوم 14 فبراير عام 270 م، وأصبح هذا اليوم عيدًا للحب تخليدًا لجهوده وتضحيته بحياته ضد اضطهاد الامبراطور ورفعه راية الحب.

كما تروى إحدى القصص أن القس فالنتين حين كان داخل سجنه وقع في غرام إبنة أحد الحراس، وحين علم به الملك كلاديوس أصدر حكم الإعدام ضده، وكانت هذه بداية نشأة هذا العيد الذي سمي فيما بعد باسم القس فالنتين.

كما تقول إحدى القصص أن نشأة الفالنتين، عندما كان القس فالنتاين أول شخص يرسل رسالة بكلمات رقيقة و رومانسية الى زوجته وابنه، إذ كانت الرسالة مكتوبة بكلمات تتفجر بمشاعر وأحاسيس الحب.

وفى عام 1400م من العصور الوسطي، تم إقامة محكمة عليا للنظر في شئون الحب والمحبين في باريس ، وعرضت علي المحكمة قضايا عهود الزواج والخيانة والعنف الذي يتم ارتكابه ضد المرأة، وكان القضاة يتم اختيارهم بواسطة السيدات على أساس قراءة الشعر.

وفى الأربعينات من القرن التاسع عشر، أصبح يوم القديس فالنتين عطلة قومية في البلاد، على الرغم أنه لم يكن ذلك فى الماضي وتم إصدار بطاقات لعيد الحب بأعداد كبيرة من الورق المزين بزخارف الدانتيل لأول مرة عام 1847م في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعددت بطاقات المعايدة لعيد الحب منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

وتتضمن رموز الاحتفال بعيد الحب فى العصر الحديث رسومات علي شكل قلب وطيور الحمام، فضلًا عن بطاقات المعايدة، والدباديب الحمراء.