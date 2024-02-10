السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عبد الباسط حموده يحتفل مع جمهوره بعيد الحب في ساقية الصاوي

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حموده، لإحياء حفل عيد الحب يوم ١٤ فبراير الجاري، مع جمهوره في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسعر التذكرة ٢٥٠ جنيها.

ومن المقرر أن يقدم حكمدار الأغنية الشعبية، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.


يذكر أن عبد الباسط حمودة ،قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الاسكندرانى"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

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