"حلم الانسجام" أشهر الأعمال الفنية في الاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على مشروع الأقصر ارت جاليري

في إطار الاحتفال بمرور 5 سنوات علي إنشاء مؤسسة " الأقصر ارت جاليري " والتي تضم أول قاعة عرض متخصصة لعرض الأعمال الفنية بالبر الغربي بالأقصر، والتي تستقبل الأعمال الفنية من فنانين من مختلف أنحاء مصر والعالم، بهذه المناسبة تم إقامة معرض فني خاص بهذه المناسبة شارك به عدد من الفنانين بالإضافة إلي افتتاج جدارية أستاذ الفنون بكلية الفنون الجميلة بالأقصر الفنان "فلوباتير حليم ".



تقول دومنيك نافاور مدير مؤسسة الاقصر ارت جاليري إن المعرض الخاص بالمؤسسة قام خلال الخمس سنوات بعرض أعمال لأكثر من 100 فنان من الأقصر والقاهرة والإسكندرية وعدد اخر من محافظات مصر بالإضافة إلي مشاركة الفنانين الأجانب العاملين في البعثات الأثرية المختلفة بالبر الغربي بالأقصر.

وأن المعرض المقام بمناسبة الإحتفال بمرور خمس سنوات تناول عرض أعمال للدكتور علاء عوص والفنانة غادة مبارك وميرفت شاذلي ومحمد إبراهيم وكاترينا فريبالوفيتش وإيزابيلا أوشمان، هذا بالإضافة إلي المشاركة الهامة من الفنان فلوباتير حليم بجدارية " حلم الإنسجام ".

بالإضافة إلي عدد من أعماله الفنية خاصة وأنه من أوائل الفنانين الذين تم عرض أعمال فنية لهم من خلال المعارض الفنية التي قامت بتنفيذها مؤسسة الأقصر ارت جاليري والتي كانت تتميز بالجمع بين الروح الشعبية والحضارة والتراث المعاصر وكذلك المستوحي من الحضارة المصرية القديمة.