إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة ،عدداً من الحملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 5167 م٢ بنطاق 8 مراكز عبارة عن :-

حالتي تعد بمساحة 2050 م2 برشيد.

حالتي تعد بمساحة 1162 م٢ بكوم حمادة.

4 حالات تعد بمساحة 960 م٢ بشبراخيت.

4 حالات تعد بمساحة 754 م2 بإيتاي البارود .

5 حالات تعد بمساحة 100 م2 بحوش عيسى.

3 حالات تعد بمساحة 90 م2 بالمحمودية.

8 حالات تعد بمساحة 41 م٢ بكفر الدوار.

5 حالات تعد بمساحة 10 م2 بالرحمانية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ، لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ، والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأشارت إلي التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.