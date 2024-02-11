الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تتساقط أوراق الشجر

مدرب المغرب السابق: توقعت إقصاء أسود الأطلس من الـ"كان".. وخروج مصر مفاجئة

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

علق خالد فوهامي، حارس المغرب ومدربها السابق، على خروج المنتخبات الكبرى في القارة من الأدوار الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن هذه البطولة الحالية شهدت العديد من المفاجآت وسقطت المنتخبات القوية، ووصف خروج المنتخب القوية بـ"تساقط أوراق الشجر".

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “كان 2023”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعني بأنه لم يعد هناك في الكرة الأفريقية منتخبات صغيرة، منوهًا بأنه يجب على كل المنتخبات الاستعداد بشكل جيد.

وأشار إلى أنه كان يتمنى من منتخبي المغرب ومصر في الوصول للأدوار النهائية، موضحًا أن خروجهم كانت مفاجأة كبيرة، مشددًا على أن هذا يدل على أنه لا يوجد منتخبات صغيرة في القارة الأفريقية، ويجب الاستعداد بشكل جيد لأنه بإمكان أي منتخب الذهاب بعيدا في أي منافسة.

وأضاف أنه كان يعلم من البداية بأن المنتخب سيواجه صعوبات في البطولة، على الرغم من تحقيقه إنجاز تاريخي في كأس العالم، إلا أن باقي المنتخبات كانت لديها عزيمة وحماس لمواجهة المغرب، كما أنه يجد صعوبة كبيرة عند اللعب في الأراضي الأفريقية، وبالتالي كانت تخميناته في محلها رغم أن البداية كانت موفقة نوعا ما وتحقيقه 7 نقاط في دور المجموعات.

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