3 لاعبين أمام إنجاز تاريخي مع منتخب نيجيريا

يترقب أكثر من لاعب في صفوف منتخب نيجيريا في النهائي المنتظر مساء اليوم الأحد، أمام كوت ديفوار في النسخة، الـ34، لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، وإنجازات فردية.

حيث يستعد ثنائي منتخب نيجيريا كينيث أوميرو المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي وأحمد موسى مهاجم فريق سيفاس سبور التركي لقيادة منتخب بلادهما لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخ النسور، وتحقيق إنجاز تاريخي لهما على الصعيد الفردي بإعتبارهما الثنائي الوحيد المتبقي من قائمة نيجيريا المتوجة بلقب كأس الأمم الأفريقية، عام 2013 في جنوب أفريقيا.

وحال تتويج المنتخب النيجيري باللقب مساء اليوم الأحد ، سيكون الثنائي أحمد موسى وكينيث أوميرو، أول لاعبان في تاريخ منتخب نيجيريا فوزًا بالبطولة في مناسبتين.

كما يبحث النيجيري وليام تروست إيكونج الذي سجل خلال مشاركاته بالبطولة 4 أهداف، عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نيجيريا، وكسر رقم أسطورة كتيبة النسور ستيفن كيشي، الذي أحرز في مشاركته كلاعب 4 أهداف في كأس الأمم، واستطاع إيكونج أن يعادل رقم مواطنه ستيفن كيشي.

وحال نجاح وليام تروست إيكونج، لاعب فريق باوك سالونيكا اليوناني، في التسجيل بالمباراة النهائية اليوم، سيصبح أكثر مدافع إحرازًا للأهداف في تاريخ نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس"، الجزائري حفيظ دراجي.

ويدير المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كاربوبي، بجانب المصري محمود عاشور حكما للفار، ويساعده ماريا ريفيت من موريشيوس.