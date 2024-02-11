طريق منتخب نيجيريا لنهائي أمم أفريقيا قبل صدام اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الأكبر بالقارة السمراء، وذلك يصطدم منتخب نيجيريا ونظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يحتضنها ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

ونعرض في السطور التالية مشوار منتخب نيجريا في البطولة قبل النهائي:

وصيف المجموعة الأولى

شهدت نيجيريا بداية صعبة في المجموعة الأولى، التي ضمت كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، حيث احتل نيجيريا المركز الثاني في المجموعة، بدأ بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام غينيا الاستوائية قبل الفوز أمام "الأفيال" بنتيجة 1-0، ثم الفوز بنفس النتيجة على غينيا بيساو، ليتأهلوا إلى الدور ثمن النهائي.

ثمن النهائي (نيجيريا 2-0 الكاميرون)

تأهلت نيجيريا إلى ثمن النهائي، والتقت مع الكاميرون التي فازت عليها بنتيجة 2-0 في نهاية مباراة مثيرة للاهتمام، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى المتألق، أديمولا لوكمان، الذي سجل ثنائية.

ربع النهائي (نيجيريا 1-0 أنجولا)

التقى المنتخب النيجيري، مع نظيره المنتخب الأنجولي في ربع النهائي، حيث فاز "سوبر إيجلز" على ملعب فيليكس هوفويت بويني، في أبيدجان، ورغم أنهم لم يتمكنوا من الفوز بأكثر من فارق هدف، إلا أن النيجيريين حققوا الأهم بعد الوصول إلى المربع الأخير.

نصف النهائي

تمكن منتخب نيجيريا في نصف النهائي من تحقيق الفوز علي نظيره جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس"، الجزائري حفيظ دراجي.

ويدير المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كاربوبي، بجانب المصري محمود عاشور حكما للفار، ويساعده ماريا ريفيت من موريشيوس.