موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي أمم أفريقيا الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس"، الجزائري حفيظ دراجي.

ويدير المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كاربوبي، بجانب المصري محمود عاشور حكما للفار، ويساعده ماريا ريفيت من موريشيوس.