موعد سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض رابع جولات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا عندما يحل ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري لفعاليات المسابقات الافريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

ويلعب الاهلي المواجهة المقبلة محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بينما ياتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد اربع نقاط.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين .