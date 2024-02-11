أبو مسلم : نجاحات منتخب مصر لم تحدث إلا مع المدربين المحليين

أدلى أحمد أبومسلم لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني المعتزل بتصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي،الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد.

وقال ابو مسلم خلال تصريحاته عن ظهور المنتخب الوطني في نسخه امم افريقيا التي تنتهي فعاليتها اليوم :

.. حسام حسن قلبه جامد وما بيخافش

.. كل النجاحات في تاريخ الكرة المصرية مع مدربين وطنيين

.. مصطفى محمد أكثر لاعب متطور في الكرة المصرية

.. تأقلم مصطفى محمد على الأجواء فى فرنسا سر تألقه مع نانت

.. مصطفى محمد لاعب شامل .. ومؤثر مع منتخب مصر

.. مصطفى محمد يستحق اللعب فى الدوري الإنجليزي

.. كل أهداف مصطفى محمد في أمم أفريقيا بمجهود فردي

.. الجيل الحالى لمنتخب مصر من أعظم الأجيال اللي مرت في تاريخنا

.. منتخب مصر ظهر بدون هوية في أمم أفريقيا تحت قيادة فيتوريا

.. المنتخبات الصغيرة في افريقيا تطورت بشكل كبير بسبب التخطيط

.. محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية في العالم