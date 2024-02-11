الشيشيني: صفقات الزمالك إضافة فنية قوية

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي حول صفقات نادي الزمالك الجديده التي عقدها مجلس اداره الابيض بقياده حسين لبيب.

وقال الشيشيني خلال حديثه :- صفقات الزمالك مميزة وجيدة وستفيد الزمالك كثيرا خلال الفترة المقبلة.

- زياد كمال لاعب جيد جدا ومحمد عاطف أعرفه من السكة الحديد، مثل مصطفى فتحي، وناصر ماهر وكذلك محمد شحاتة لاعب منتخب أولمبي الذي يجيد في مركز خط الوسط وتحت المهاجمين.

- عبد الله السعيد ليس وحده فقط الذي سيفيد الزمالك ولكن كل الصفقات.