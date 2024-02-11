وكيل فيتوريا يتحدث عن كواليس رحيل المدرب البرتغالي

أدلى كريم أبوسليمان وكيل روي فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني وجوزيه جوميز مدرب الزمالك الحالي بتصريحات عن كواليس رحيل مدرب الفراعنة.

وقال عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي

- روي فيتوريا تم التعاقد معه كمدرب لمنتخب مصر حتى نهاية كأس العالم2026، وأداء منتخب مصر بالطبع لم يكن مرضي في كأس الأمم والتوفيق غاب نتيجة العديد من الظروف مثل الأخطاء وكذلك الإصابات.

- انطباع فيتوريا؟ بالطبع كان هناك حزن على ما حدث وقبل البطولة كانت كل المؤشرات تشير إلى أن منتخب مصر سيفعل شئ جيد في كأس الأمم.

- مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم تمنوا التوفيق لروي فيتوريا، ولو لم يكن لفيتوريا شخصية

- أهلي جدة قبل كأس الأمم بشهرين أو شهر واحد كان مصر على التعاقد مع روي فيتوريا بعرض أكبر بخمسة أضعاف مما يتقاضاه في منتخب مصر ولكنه رفض، العرض وصل إلى 10 مليون يورو سنويا.

- قبل كأس الأمم مكانش في شرط جزائي، كان العقد يتضمن أن الذي يريد الرحيل يدفع باقي العقد ويرحل.

- تم الاتفاق مع اتحاد الكرة بأن يتم سداد الشرط الجزائي للمدرب في أقرب وقت، والموضوع مش مفتوح في اتفاق إن في وقت محدد يحصل على باقي مستحقاته.

- معدل الأعمار؟ روي فيتوريا بسبب ضيق الوقت قرر الدفع بعدد من اللاعبين الخبرات أكثر في الملعب، ولو نظرت إلى لاعبي الدوري المتألقين ستجد أن هؤلاء الذين اعتمد عليهم فيتوريا.

- علاقة فيتوريا بمحمد صلاح؟ علاقة ممتازة جدا، بدليل البوست اللي نشره صلاح ومعتقدش إن صلاح قبل كدة كان مهتم بفكرة وداع مدرب زي ما عمل مع فيتوريا.

- رأي فيتوريا في الكرة المصرية؟ اللاعبون لديهم إمكانيات جيدة ولكن يرى أن في مصر الكرة تحتاج لتنظيم أكثر، واللاعب في أوروبا من بداية18 عاما يلعب دوري أبطال أوروبا في مصر اللاعب عنده24 سنة ولسة بيواجه ضغوطات.

- فيتوريا لديه بعض العروض ولكن لم يحسم موقفه حتى الآن.

- فيتوريا مكانش له أي تدخل خالص في موضوع غرامة سبورتنج لشبونة، فقط اتسأل من النادي البرتغالي ورد قال إن الزمالك لديه إدارة جديدة.

- مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز؟ عمرو أدهم كانت المفاوضات معه جيدة للغاية والأمور كانت سلسة.