الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن أشرف: رفضت الزمالك بسبب "أهلاويتي"

أيمن أشرف
أيمن أشرف

أكد أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي أن وكلاء عرضوا عليه الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة السابقة وبعد الرحيل عن الأهلي إلا أنه رفض ذلك.

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وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم :"رفضت فكرة الانتقال للزمالك لأهلاويتي والحقيقة لم يتحدث معي أي مسئول من الزمالك بشكل مباشر".

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وكشف أشرف عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، وقال في تصريحات تليفزيونية"، "كان في حد مسخن كولر عليا واستبعادي لأمر لا علاقة له بالفنيات".

وتابع :"احترامي للأهلي منعني من الحديث، كنت أشارك مع المنتخب الوطني وعدت للأهلي في مستوى جيد لكنه استبعدني بشكل غير مبرر".

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