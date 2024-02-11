أيمن أشرف: رفضت الزمالك بسبب "أهلاويتي"

أكد أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي أن وكلاء عرضوا عليه الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة السابقة وبعد الرحيل عن الأهلي إلا أنه رفض ذلك.

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم :"رفضت فكرة الانتقال للزمالك لأهلاويتي والحقيقة لم يتحدث معي أي مسئول من الزمالك بشكل مباشر".

أيمن أشرف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

وكشف أشرف عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، وقال في تصريحات تليفزيونية"، "كان في حد مسخن كولر عليا واستبعادي لأمر لا علاقة له بالفنيات".

وتابع :"احترامي للأهلي منعني من الحديث، كنت أشارك مع المنتخب الوطني وعدت للأهلي في مستوى جيد لكنه استبعدني بشكل غير مبرر".