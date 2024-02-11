حازم إمام: كنت أتمنى العب بجوار عبد الله السعيد في الزمالك

أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، بالصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " أشكر الدكتور حسام المندوه ومجلس الإدارة على حل أزمة مستحقاتي المالية، والأزمة المادية التى أمر بها جعلتني أطالب بمستحقاتي".

وأضاف: "سعيد بالصفقات المميزة وكنت أتمنى الاستمرار في الملاعب حتى ألعب مع عبدالله السعيد ولم أتوقع إنهاء أزمة القيد وإبرام الصفقات في نفس الوقت".

أرفض الهجوم على أيمن عبد العزيز و"الثعلب الصغير"

رفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الهجوم الذى تعرض له أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا بمنتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " أرفض بشدة الحملة الشرسة الذى يتعرض لها أيمن عبدالعزيز وايضا حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، ومن وجهة نظري دائما نجوم الزمالك سواء في المنتخب أو اتحاد الكرة يتعرضون لهجوم".